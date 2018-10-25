أكد القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا الجنرال بن هودجز بوجود احتمال كبير لأن تدخل الولايات المتحدة في حالة حرب مع الصين خلال 15 عاما.

وقال في منتدى وارسو بهذا الشأن: "الولايات المتحدة بحاجة إلى دعم أوروبي قوي للغاية، أعتقد بوجود احتمال كبير بأننا سنكون في حالة حرب مع الصين بعد 15 عاما، وهذا الأمر ليس حتميا".

ولفت هودجز إلى أن بلاده "ليس لديها القدرة على القيام بكل ما هو ضروري في أوروبا ومنطقة المحيط الهادي للتغلب على التهديد الصيني".

وكانت صحيفة "Military Times" قد أفادت في وقت سابق بأن دراسة أجرتها أظهرت أن 46% من العسكريين الأمريكيين يتوقعون حدوث نزاع كبير في وقت مبكر من عام 2019.

وفي دراسة مماثلة أجريت عام 2017، كشف 5% فقط من الأمريكيين الذين يؤدون الخدمة العسكرية عن مثل هذه التوقعات المقلقة على المدى القريب، في حين أن 67% من العسكريين الأمريكيين وصفوا مثل هذا الاحتمال المقلق بأنه مستبعد في المنظور القريب، لكن في الوقت الحالي انخفضت نسبة المشككين إلى 50%.

وامتنعت الصحيفة المتخصصة في الشؤون العسكرية عن تحليل أسباب هذا التغير الحاد في المزاج حيال هذه المسألة، لكنها أشارت إلى أن هذا التغير تم استنتاجه من تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في بلاده لمواجهة التهديد العسكري المتزايد من الدول الأجنبية المعادية، وكذلك مما صدر عن قادة البنتاغون بشأن ضرورة الاستعداد لنزاع خصوم "أنداد عمليا من حيث القوة"، وبين هؤلاء الخصوم ذكر المشاركون في الدراسة روسيا والصين.