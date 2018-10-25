تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء بالقل في ولاية سكيكدة، من كشف وتدمير أربعة قنابل تقليدية الصنع.

وأفاد اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني،أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالقل،

في ولاية سكيكدة ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 24 أكتوبر 2018 ,أربع (4) قنابل تقليدية الصنع".

وفي اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من برج باجي مختار والوادي ، مهربين اثنين وحجزت مركبتين (2) رباعيتي الدفع و1.8 طن من المواد الغذائية و 17 قنطارا من مادة التبغ ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وميلة".