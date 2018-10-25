تم اليوم الخميس اعتراض 30 مترشحا للهجرة السرية بعرض البحر لرأس فلكون (عين الترك) من طرف وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لوهران خلال عمليتين مختلفتين.

وأوضحت خلية الاتصال لهذه الهيئة الأمنية، أن العملية الأولى مكنت من توقيف 13 شخصا منهم امرأتان و قاصران حيث تم اعتراضهم وهم على متن قارب مطاطي في حدود الساعة السابعة صباحا على بعد 4 أميال بشمال رأس فلكون من طرف دورية لحراس السواحل.

وتمت العملية الثانية في حدود الساعة العاشرة على بعد 17 ميلا بشمال رأس فلكون حيث تم اعتراض 17 مترشحا للهجرة السرية كما أشار إليه ذات المصدر. وبعد استكمال الإجراءات تم تسليم هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى الدرك الوطني على أن يتم تقديمهم أمام العدالة .