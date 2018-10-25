ذكرت وسائل إعلام تركية،اليوم الخميس، إن فريق التحقيق عثر على ملابس أحد موظفي القنصلية السعودية كان قد غادر تركيا في وقت سابق، وذلك داخل سيارة مركونة في مرأب بعيد عن مقر القنصلية.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن النيابة العامة بإسطنبول انتهت من الاستماع إلى إفادات 38 من الموظفين في القنصلية السعودية في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت، بأن فريق التحقيق طالب القنصلية السعودية بتسليمه خريطة شبكة الصرف الصحي للمبنى، وقام بفحص عينات منها.

واختفى خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف بمقالاته وتصريحاته التي انتقد فيها سياسات بلاده في مجالات عدة، يوم 2 أكتوبر الجاري إثر دخوله مقر قنصلية المملكة في إسطنبول التركية لإنهاء وثائق خاصة بحالته العائلية.