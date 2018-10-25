انتخب البرلمان في إثيوبيا ساهلي ويرك زويدي لتكون أول امرأة تشغل منصب رئيس البلد.

وتعد ساهلي ويرك دبلوماسية مخضرمة، وقد أصبحت حاليا المرأة الوحيدة في إفريقيا التي تشغل مقعد رئاسة دولة.

ويأتي انتخابها للمنصب الشرفي بعد أسبوع من تشكيل رئيس الوزراء حكومة جديدة، نصف أعضائها من النساء.

وتعهدت زويدي بعد أدائها القسم بالعمل جادة من أجل جعل المساواة بين الجنسين واقعا في إثيوبيا.

كما تعهدت في حديثها إلى البرلمان بالعمل من أجل السلام، وقالت "أحثكم جميعا على المحافظة على السلام، باسم الأمهات اللواتي يكن أول من يعاني من غياب السلام".

وشغلت زويدي في السابق منصب سفيرة إثيوبيا لدى السنغال وجيبوتي، كما شغلت عددا من المناصب في الأمم المتحدة، بينها رئيسة لجنة إحلال السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى. كما شغلت منصب ممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي قبل اختيارها رئيسة لإثيوبيا.

يذكر أن الرئاسة في إثيوبيا منصب فخري، حيث السلطة الفعلية بيد رئيس الوزراء.