قام رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بإسداء وسام الاستحقاق الوطني برتبة "أثير" للمجاهد الطاهر زبيري نيابة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد بن صالح خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا التكريم يعد بمثابة "لفتة جليلة المغزى وكبيرة الدلالة، تؤكد النهج الوطني الأصيل المكرس للقيم الوطنية النبيلة تحت قيادة الرئيس بوتفليقة".

وقال ين صالح أن هذه "المناسبة الدالة " تعيد إلى أذهاننا في رمزيتها إلى تلك التضحيات الكبيرة والمعاناة القاسية التي عانى فيها إخواننا المجاهدون ومنهم الأخ الطاهر زبيري الذي يعد من طلائع جيل نوفمبر وقادة الثورة الكبار الأوائل، تعرفه وتشهد على إقدامه وبطولاته أحراش جبال الأوراس الأشم".

بدوره، أعرب الطاهر زبيرى عن "امتنانه واعتزازه الكبير" بهذا التكريم.