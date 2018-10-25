أعلن الأردن حالة الطوارئ، الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وفقدان 32 آخرين في منطقة البحر الميت.

وأفاد وزير الصحة الأردني، غازي الزبن، بمقتل 14 شخصا جراء السيول التي تجتاح منطقة البحر الميت. وذكر الدفاع المدني أن 22 شخصا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين المفقودين، وهم طلاب رفقة مرافقين كانوا في رحلة مدرسية. وتقوم فرق إنقاذ متخصص بعمليات البحث، واستدعاء طائرات سلاح الجو للمشاركة في عمليات البحث.

وتوجه رئيس الوزراء الأردني إلى منطقة البحر الميت لمتابعة عمليات الإنقاذ، حيث طلب عمر الرزاز من كافة الوزارات التحرك فورا للتعامل مع الأوضاع الطارئة وتوفير الآليات والقوى البشرية. وأوعز رئيس الوزراء إلى كافة الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا. كما تشارك في البحث طائرات مروحية وآليات من وزارتي البلديات والأشغال العامة للتعامل مع الحادث. وبينت مصادر الدفاع المدني أن عدد الضحايا قابل للزيادة لوجود عدد من المفقودين نتيجة انجرافهم مع السيول في منطقة البحر الميت. وتجمھر أھالي الطلاب الذین جرفتھم السیول في منطقة البحر المیت، أمام مبنى المدرسة في العاصمة عمان.