ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة، في خطوة كانت متوقعة، رغم أن متعاملين حذروا من أنها قد تشهد المزيد من الضعف.

وأنهت الليرة جلسة التداول على مكاسب قدرها 1.18 بالمائة عند 5.6244 مقابل الدولار ارتفاعا من 5.6975 عند الإغلاق يوم الأربعاء. وخسرت العملة التركية حوالي ثلث قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب اردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع واشنطن. وقفز التضخم إلى حوالي 25 بالمائة في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام مسجلا أعلى مستوى في 15 عاما ومرتفعا كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 5 بالمائة. وقال وزير المالية براءت ألبيرق الأسبوع الماضي إن التضخم سيسير في منحنى تنازلي في الفترة المتبقية من العام بدعم من إجراءات تحفيزية اتخذتها الحكومة ستشجع المتاجر على خفض الأسعار بما لا يقل عن 10 في المائة حتى نهاية العام.