طرحت وزارة الخارجية الصينية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحين إذا كانت تخشى التنصت الخارجي على هاتف آيفون الخاص بترامب وهما إما أن يستخدم الرئيس هاتف هواوي الصيني الصنع أو يقطع مختلف أشكال الاتصال الحديث مع العالم الخارجي.

جاء ذلك بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقارير المخابرات الأمريكية تشير إلى أن جواسيس من الصين وروسيا كثيرا ما يتنصتون على الرئيس الأمريكي عندما يستخدم هواتفه المحمولة من صنع شركة أبل في التحدث إلى أصدقائه القدامى. وقالت الصحيفة إن ترامب تلقى تحذيرات من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمنة لكن رغم اقتناعه كثيرا جدا بأن يستخدم هاتفه الأرضي المؤمن في البيت الأبيض ما زال يرفض التخلي عن هواتفه المحمولة. ووصف ترامب اليوم الخميس تقرير الصحيفة بأنه غير صحيح مضيفا أن التقرير "طويل وممل".



وكتب ترامب على تويتر يقول "أنا استخدم الهواتف الحكومية فقط ولدي هاتف محمول واحد نادرا ما استخدمه. التقرير بالتالي خطأ". وكتب على تويتر في وقت لاحق "نادرا ما أستخدم هاتفا محمولا وعندما استخدمه فهو مصرح به من الحكومة. أحب استخدام هواتف الخطوط الأرضية. إنها (الصحيفة) تنشر فقط أخبارا أخرى زائفة".



وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أشعر وأنا أقرأ هذا التقرير أنه يوجد بعض الناس الآن في الولايات المتحدة الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم للفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو".