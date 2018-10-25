انتزع نادي بيتيس إشبيلية فوزا ثمينا اليوم الخميس من ميلان الإيطالي على ملعب السانسيرو بهدفين لهدف ضمن منافسات "الأوروبا ليغ"، وسط آداء مقبول للدولي الجزائري عيسى ماندي.

وواصل ماندي تقديم عروضه المميزة مع ناديه عكس مستوياته المتذبذبة مع "الخضر"، حيث نجح إلى حد كبير رفقة زملاءه في الصمود أمام هجوم المنافس بقيادة هيغوايين، ما ساهم في عودة الفريق الأندلسي بفوز كبير من عرين العملاق الإيطالي. وعلى عكس ما كان متوقعاً أخذ الضيوف المبادرة بهدفين صادمين عبر أنطونيو سانابريا (30) وجيوفاني لوسيلسو (54)، فيل أن يتمكن باتريك كوتروني من توقيع هدف ميلان الوحيد (83).

بهذا الفوز تصدر ريال بيتيس المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن وصيفه ميلان، في حين احتل أولمبياكوس اليوناني الفائز على دودلانج (2-0) المركز الثالث برصيد 4 نقاط.