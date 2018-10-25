طالب المدرب المساعد لمولودية الجزائر، رفيق صايفي، من الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل مقابلة الجولة الثانية عشر التي ستجمع العميد بشبيبة الساورة غدا الجمعة على ملعب 5 جويلية.

وقال صايفي في تصريح لـ"الخبر" أن سبب هذا الطلب هو بقاء ثمانية لاعبين إلى ساعة متأخرة من ليلة اليوم في ولاية برج بوعريريج بعد سماع أقوالهم من قبل العدالة.

من جهة أخرى صدرت الأحكام القضائية في حق 9 أنصار لأهلي برج بوعريريج على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء الفريق بمولودية الجزائر بملعب 20 أوت ببرج بوعريريج.وتم الحكم على سبعة مناصرين بـ 18 شهرا سجنا نافذا، فيما عوقب اثنان آخران بـعام حبس نافذ.