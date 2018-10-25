

أصدرت مساء اليوم الخميس محكمة برج بوعريريج أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة و 4 سنوات سجنا نافذا في حق 13 مناصرا لأهلي برج بوعريريج بعد الأحداث التي أعقبت مقابلة السبت المنصرم بين فريقهم و مولودية العاصمة برسم الجولة الـ 11 للبطولة الوطنية للمحترف الأول موبيليس لكرة القدم، حسب ما علم من مصدر قضائي.



و أوضح ذات المصدر أنه بعد الاستماع لأقوال 21 شخصا من بينهم 8 لاعبين من صفوف فريق مولودية العاصمة و 4 من الطاقم الفني بالإضافة لكمال قاسي السعيد رئيس مولودية العاصمة و كذلك 13 مناصرا لأهلي برج بوعريريج فيما يتعلق بالأحداث التي أعقبت المقابلة. و أضاف المصدر أنه تم النطق بالحكم بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف ضد 7 مناصرين و غرامة مالية بـ200 ألف د.ج و الحبس النافذ لمدة سنة و غرامة مالية تقدر ب100 ألف د.ج لمناصرين اثنين آخرين فيما صدر حكم غيابي بـ 4 سنوات ضد 4 مناصرين فارين و 1 مليون د.ج غرامة مالية.



و طلب من جهة أخرى رئيس مولودية العاصمة كمال قاسي السعيد الحصول على وثيقة تثبت عدم تمكن 8 من عناصر فريقه التدرب اليوم الخميس و منه التحضير الجيد للمباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة لحساب الجولة الـ 12 للبطولة الوطنية للمحترف الأول المقررة بعد يوم غد السبت و ذلك قصد تأجيلها إلى تاريخ آخر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم السماع في نفس الجلسة لـ 9 عناصر من الأمن الوطني الذين أصيبوا خلال تلك الأحداث المذكورة عقب المقابلة و فقا لنفس المصدر.للإشارة كذلك فقد تنازل لاعبو مولودية العاصمة عن حقهم في المتابعة القضائية للمتهمين في تلك الأحداث من مناصري أهلي برج بوعريريج.