رفضت الممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون بطولة فيلم سينمائي، لمشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "في تمويله"، حيث إنها تعترض على سياسات المملكة في اليمن، حسب الإعلام الأمريكي.

ورُشحت الممثلة جوهانسون للقيام بدور صحفية فائزة بجائزة بوليتزر تدعى لينسي أداريو، في فيلم للمخرج البريطاني ريدلي سكوت، غير أنها رفضت المشاركة فيه بعد أن وجدت ولي العهد السعودي ضمن الممولين للفيلم. وقالت جوهانسون في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنها لا ترغب في ربط اسمها بولي العهد السعودي.وأضافت: "كان هذا الرفض قبل حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لأني رأيت أنه يطيل أمد الحرب في اليمن".

ويحكي الفيلم عن الصراعات التي مرت بها الصحفية "أداريو" خلال عملها، إذ تعرضت للاختطاف مرتين والاعتداء الجنسي خلال وجودها في ليبيا لتغطية صراعات وتوترات.وتنشغل حاليا سكارليت جوهانسون (34 عاما) بالتمثيل في فيلمها الجديد Black Widow، والذي تقوم فيه ببطولة منفردة لأول مرة، ويستعرض الفيلم قصة حياة ناتاشا رومانوف الملقبة بـ "الأرملة السوداء".

ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.