رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار السعودية السماح لصلاح نجل الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، بمغادرة المملكة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: "وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته للسعودية ألمح بوضوح للقادة السعوديين أنه يريد عودة صلاح خاشقجي إلى الولايات المتحدة، ونحن مسرورون لأنه قادر على ذلك".

وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش" قد أعلنت في وقت سابق أن السلطات السعودية رفعت حظر السفر عن صلاح خاشقجي، وأنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة مع عائلته.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح خاشقجي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسيته السعودية، ولم يكشف عن الجهة التي توجه إليها بالضبط، لكن والده جمال خاشقجي كان يقيم بضواحي واشنطن.