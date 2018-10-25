توجت مدينة سطيف مساء الخميس في الجزائر بالجائزة الأولى لرئيس الجمهورية للمدينة الخضراء في طبعتها الأولى بقيمة 10 ملايين دينار في حين عادت الجائزة الثانية إلى تلمسان و الثالثة الى مدينة المدية.



و خلال حفل نظم بهذه المناسبة تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للشجرة و عشية الاحتفاء باليوم العالمي للمدن، بحضور وزراء مختلف القطاعات ووالي الجزائر عبد القادر زوخ و ممثلي الهيئات و المنظمات الوطنية و أعضاء البرلمان بغرفتيه، القت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي كلمة عبرت من خلالها على ادراك الجزائر بأهمية حماية البيئة و التزاماتها الدولية بانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.



وأكدت الوزيرة في ذات السياق أن الجزائر تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج متكامل في حماية البيئة و ترقيتها و هذا بالعمل على تطوير شراكة دولية مثمرة متعددة الأشكال لمرافقتها على درب التنمية المستدامة. و أشارت زرواطي إلى أن "جائزة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء" ستساهم في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطن و تحفيزه بضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء و العناية بها بتأطير من المجالس الشعبية البلدية .



و تم في هذا اللقاء تكريم باحثين في ميدان البيئة و التنمية المستدامة على غرار ماحي ثابث الأول الذي قدم الكثير في مجال التغيرات المناخية و شيكيراد فتيحة من مركز تطوير الطاقات المتجددة والتي تخصصت في التسيير الذكي للطاقة في المنازل فضلا عن توابة أسامة من مركز تطوير الطاقات المتجددة بادرار والذي تحصل على العديد من الجوائز لاختراعه سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية و في سياق التكريمات تم تسليم جائزة المواطنة للمدينة الخضراء لجمعية أميدول لولاية غرداية عن قصر تافيلات في حين عادت جائزة لجنة التحكيم لولاية أدرار .



و تم أيضا تكريم أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها نادية نشوف المكونة من 15 عضوا ممثلين عن تسع وزرات و المجتمع المدني و خلال هذا الاحتفال تم إمضاء إصدار طابع بريدي حول المدينة الخضراء من قبل وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ووزيرة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات الرقمية هدى ايمان فرعون.



