أجلت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الجولة الثانية عشر من الرابطتين الأولى والثانية، قرار التأجيل المفاجئ جاء في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

بررت الرابطة قرارها بانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهو تبرير لم يقنع أحدا طالما أن عقد أي جمعية عامة مهما كانت لم يسبق أن أثر على سير البطولة.

لذا يرى الكثير من المحللين، أن السبب الحقيقي هو ربما رضوخ الرابطة لضغوط نادي مولودية الجزائر التي أصرت على تأجيل مواجهتها ضد شبيبة الساورة بعد الأحداث المؤسفة التي عرفها اللقاء الأخير للعميد ضد برج بوعريريج أدت إلى إصابة عدد من اللاعبين، ثمانية منهم كانوا إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس ببرج بوعريريج لسماع أقوالهم في إطار محاكمة بعض من أنصار نادي أهلي برج بوعريريج.

غير أن هذا يدفع للتساؤل لماذا لم يتم تأجيل لقاء العميد بالساورة فقط؟.