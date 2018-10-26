كيفت شركة استغلال الترامواي (سيترام) برنامج توقيت خاص باستغلال خطوط الترامواي ليتماشى واحتياجات المواطنين بمناسبة المعرض الدولي للكتاب ( 29 أكتوبر -10 نوفمبر القادم ) بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس).

وأوضح بيان لذات المؤسسة، أن شركة استغلال الترامواي (سيترام) ضاعفت أعداد الترامواي خلال فترة المعرض الدولي للكتاب الممتد من 29 أكتوبر إلى 10 نوفمبر القادم بقصر المعارض لضمان توفير الخدمات وراحة المسافرين وتسهيل حركتهم . وقد تم تكييف برنامج أوقات خاص لاستغلال الترامواي وفقا لهذا الحدث .

وأبرز ذات البيان أن مؤسسة "سيترام" تعلم زبائنها بمشاركتها بقرب محطة الترامواي عن طريق وضع خيمة كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها كشك لبيع التذاكر بقرب محطة "قصر المعارض" و ذلك لتفادي الضغط وكثرة الانتظار عند الأكشاك الموجودة على مستواها .