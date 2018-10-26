تم أمس الخميس بولاية الجلفة العثور على بقايا هياكل عظمية بشرية بالمسجد العتيق لمدينة مسعد (75 كيلومتر جنوب الولاية ).

وأوضح مصدر أمني أنه تم العثور على بقايا هذه الهياكل العظمية في إحدى أركان المسجد العتيق (جامع الرأس)، وذلك خلال أشغال حفر مست الأرضية التي يتم إنجازها في إطار ترميم هذا المعلم الديني الذي يعود بناؤه إلى عام 1864 .

وبعد العثور على بقايا هذه الهياكل العظمية تم تبليغ الجهات الأمنية ومصالح العدالة التي انتقلت إلى عين المكان بمعية السلطات المحلية للولاية على غرار مسؤولي قطاعات الشؤون الدينية والمجاهدين وكذا مصالح الحماية المدنية.

وتبقى حيثيات هذا الموضوع محل تحقيق الجهات المختصة للكشف عن أصل هذه الرفات.