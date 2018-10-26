هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة اليوم الجمعة واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعدما حذرت السعودية من تخمة في المعروض، بينما خيم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الجزائر كان منخفضا 1.05 دولار عند 78.84 دولار للبرميل.ونزل الخام الأمريكي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس العالمي إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 بالمائة هذا الأسبوع.

وقال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الجاري. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.