وقع متعاملون اقتصاديون جزائريون وموريتانيون على عدة اتفاقيات وعقود شراكة، على هامش فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط الذي يستمر إلى غاية 29 من الشهر الجاري.

وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة حتى ثالث أيام المعرض 14 اتفاقية، والتي قد تعزز بأخرى في العديد من مجالات النشاط وذلك بناء على نتائج اللقاءات الثنائية التي تعقد بكثافة في أجنحة المعرض.

ووقع الرئيس المدير العام لمجمّع فاديركو المتخصص في مجال صناعات مواد التطهير والنظافة البدنية عمور حابس على 3 اتفاقيات شراكة تسمح بتسويق منتجات المجمع في ثلاث دول أفريقية وهي موريتانيا والسنغال ومالي .

وقد وقعت الاتفاقيات مع كل من مؤسسة "ماسيدار" المالية والمؤسسة السنغالية "أفريكان إميرجانس" إلى جانب الشركة الموريتانية الولاتي للتمور .

من جهته وقع المدير العام لمؤسسة إيريس للأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة مع الشريك الموريتاني ديكوفاكس اتفاق تعاون لتسويق هذه المنتجات إنطلاقا من العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث أكد أن الشركة تعتزم الشروع في تسويق المنتوج الجاهز، ثم بحث إمكانيات استحداث وحدات صناعية للإنتاج بموريتانيا.

كما وقعت مؤسسة اينوتيس للمنتجات الطبية مع نظيرتها الموريتانية سارل واتاسو اتفاقية لتوزيع المنتجات الطبية الجزائرية في موريتانيا، حيث نوه المدير العام للمؤسسة بالآفاق المستقبلية للشركتين و توجههما سويا نحو الاستثمار .

وكانت قد وقعت مساء الثلاثاء 9 اتفاقيات تخص قطاعات النقل والصناعة والصحة والميكانيك ومواد التجميل والسيارات والصناعات الغذائية والنظافة والأمن ومجالات التسويق والبيئة والمعادن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والاتصالات.