حجزت أمس الخميس مفرزة للجيش الوطني الشعبي سلاحا ناريا وذخيرة بتمنراست ، فيما أوقفت مفرزة أخرى بتيسمسيلت عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأفاد اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 أكتوبر 2018 ، (01) مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و (02) مخازن للذخيرة بتمنراست، في حين أوقفت مفرزة أخرى (01) عنصر دعم و إسناد للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت.



وأضاف البيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي حجزت بعين قزام، (06) سيارات رباعية الدفع و(06) أجهزة الكشف عن المعادن و(06) مطارق ضاغطة و(07) دراجات نارية و(02) مولدين كهربائيين و(01) نظارة ميدان و(750) غراما من الديناميت و(51) طن من المواد الغذائية.



وفي نفس السياق، ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي (45.100) كيلوغراما من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب (33200.00) دج بقسنطينة و(8316) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة و الطارف. كما تم توقيف (92) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في كل من عين قزام والغزوات ومستغانم وعين تموشنت.