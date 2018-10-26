قام رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة لسلطنة عمان، وجاء في بيان الوزارة الأولى أيضا "رئيس الوزراء نتنياهو عاد قبل قليل إلى البلاد بعد أن قام بزيارة رسمية إلى عمان حيث التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين. بحث رئيس الوزراء مع السلطان قابوس السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

تعرف عملية التطبيع بين الكيان الصهيوني وعدة دول عربية، خطوات متسارعة، بعد الزيارة التي قام بها بنيامين نتنياهو لسطنة عمان، قال عنها عبر تغريدة في حسابه الرسمي بتويتر أنها الأولى منذ 1996 .

فيديو الزيارة >> هنا

وأشارت مصالح الوزارة الأولى أن هذه الزيارة، التي لم تدم سوى بضع ساعات، تمت رغم غياب علاقات دبلوماسية بين سلطنة عمان والكيان الصهيوني.

كما نشر نتيناهو عدة صور لهذه الزيارة برفقة السلطان قابوس بن سعيد.