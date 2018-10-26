أكدت الوحدات العائمة لحراس السواحل اليوم الجمعة أنها أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا من بينهم ثلاثة قصر بعرض سواحل ولاية مستغانم.

وأوضحت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الرابعة صباحا من توقيف قارب مزود بمحرك على بعد 5 أميال بحرية (9 كيلومترات) شمال شرق بن عبد المالك رمضان (37 كيلومتر شرق مستغانم).

و تم تحويل الموقوفين الذين ينحدرون من ولاية مستغانم إلى الميناء التجاري قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.

للتذكير، كانت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل قد اعترضت أمس الخميس 30 مرشحا للهجرة غير الشرعية بسواحل مستغانم من بينهم 4 نساء وقاصر كانوا بصدد مغادرة المياه الإقليمية على متن 6 قوارب للصيد والنزهة.