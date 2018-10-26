شددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراجعة قانون البلدية والولاية لكي "يستطيع المنتخب أن يقوم بواجبه تجاه المواطن".

وقالت حنون في كلمة لها خلال اللقاء الوطني لمسؤولي لجان المنتخبين المحليين، أنه "بات من الضروري مراجعة قانون البلدية والولاية لكي يتمكن المنتخب المحلي من تحمل مسؤوليته بالكامل تجاه المواطن"، كما هو بحاجة إلى أدوات قانونية وميزانية كافية، فضلا على "سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة تتمحور حصريا حول تلبية الحاجيات فيما يتعلق بالتنمية المحلية والوطنية".

وأضافت في كلمتها أن المنتخب المحلي بحاجة ماسة إلى سياسة تأخذ بعين الاعتبار "التوازن ما بين الجهات وتقسيم عادل للثروة مع نظام معادلة الذي يجب أن يطبق خاصة لصالح الولايات والبلديات الفقيرة (...) مما يقوي المساواة ما بين المواطنين للاستفادة من المرافق العمومية".