عثر مساء أمس الخميس صيادون بالساحل الشرقي لولاية مستغانم على جثة مجهولة الهوية، حسبما أستفيد اليوم الجمعة من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن وحدات حراس السواحل قامت في حدود الساعة السابعة مساء الخميس بانتشال جثة مجهولة الهوية لشخص في الثلاثين من العمر عثر عليها صيادون تطفو على المياه قبالة سواحل سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم).

ويرجح أن تكون هذه الجثة لأحد المرشحين للهجرة غير الشرعية المفقودين منذ أسبوعين بسواحل ولاية مستغانم بعد انقلاب قاربهم بعرض البحر. وتم تحويل هذه الجثة وهي مشوهة الوجه وعليها علامات التعفن إلى المؤسسة الصحية بسيدي لخضر لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.