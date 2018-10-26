أمهلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اتحاد عنابة ستة أشهر إضافية لتسوية قضيته مع اللاعبين الذين يدينون للفريق.

وقال رئيس النادي عبد الباسط زعيم على حسابه في الفايسبوك "بعد اجتماع الاتحادية اليوم تقرر تمديد مهلة تسديد ديون الاتحاد لمدة 6 أشهر كاملة بالإضافة إلى إلغاء فكرة خصم النقاط".

للتذكير يطالب اللاعبون اللجنة المختصة بضرورة التدخل، لتنفيذ القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات التابعة للفاف منذ أربع سنوات، والتي تلزم إدارة اتحاد عنابة بتسديد إجمالي المستحقات العالقة للاعبين، الخاصة بالفترة التي قضاها الفريق في الرابطة المحترفة ما بين سنتي 2009 و 2013.