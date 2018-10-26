تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران أمس الخميس من حجز 13 قنطارا و58 كلغ من النفايات النحاسية، حسبما علم اليوم الجمعة لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

واستغلالا لمعلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي (جنوب وهران) مفادها وجود مستودع بالمنطقة يحتوي على كمية من النفايات الصلبة (النحاس) تنقل عناصر الدرك الوطني إلى عين المكان بعد تشكيل دورية واستفاء الإجراءات القانونية أين تم العثور على الكمية المذكورة من النفايات النحاسية.

و يرجح أن تكون هذه البضاعة موجهة للتهريب. يذكر أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا من قبل المحققين.