أحبطت مصالح الدرك الوطني بوهران ليلة الخميس إلى الجمعة محاولة لهجرة غير لشرعية عن طريق الإبحار السري لنحو 10 أشخاص حسبما علم لدى هذا الجهاز الأمني.

وقد تمت العملية بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الكرمة (غرب وهران) مفادها وجود مجموعة من الأشخاص عازمين على الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر من شاطئ مداغ نحو السواحل الإسبانية.

وعلى إثر ذلك، يضيف نفس المصدر ، وبعد ترصد تحركات الشباب وتشكيل دورية من قبل أفراد فرقة الدرك الوطني تم التنقل إلى الشاطئ المذكور أين تم توقيف 10 أشخاص وإحباط عملية الهجرة غير الشرعية.

و قد فتح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لعين الكرمة تحقيقا حول ملابسات هذه القضية.