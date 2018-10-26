ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم برنامجا جديدا لمباريات الجولات الأربع الأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطتين الأولى والثانية عقب تأجيل الجولة الثانية عشرة ليومي 30 و31 أكتوبر حسب ما أعلنت عنه الرابطة اليوم الجمعة:

الجولة الـ12: يوم 30 أكتوبر ما عدا و.سطيف - ن.حسين داي (14 نوفمبر) وج.عين مليلة - ا.بلعباس (15 نوفمبر) وش.القبائل - ش.قسنطينة (19 نوفمبر).

الجولة الـ13: يومي 5 و6 نوفمبر ما عدا م. بجاية - م.الجزائر (15 نوفمبر).

الجولة الـ14: أيام 9 و10 و11 نوفمبر

الجولة الـ15: أيام 21 و22 و23 نوفمبر ما عدا ا.الجزائر - شباب قسنطينة (يوم 16 نوفمبر)

مباراة متأخرة عن الجولة 11:

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف يوم 29 نوفمبر.

الرابطة الثانية:

الجولة الـ12: يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

الجولة الـ13: يومي 6 و7 نوفمبر

الجولة الـ14: يوم 17 نوفمبر

الجولة الـ15: يوم 30 نوفمبر

فترة الراحة من 1 ديسمبر 2018 إلى 17 ديسمبر 2018.

كأس الجزائر:

الدور الجهوي ما قبل الأخير: يومي 9 و10 نوفمبر 2018

الدور الجهوي الأخير: يومي 23 و24 نوفمبر

الدور الثاني والثلاثون: يومي 18 و19 ديسمبر 2018

الدور السادس عشر: يومي 25 و26 ديسمبر 2018

الكأس العربية للأندية (الدور ثمن النهائي):

مباريات مرحلة الذهاب:

28 أكتوبر2018: وفاق سطيف - الأهلي السعودي

6 نوفمبر 2018: النصر السعودي - مولودية الجزائر

20 نوفمبر 2018: المريخ السوداني - اتحاد الجزائر

مباريات مرحلة الإياب:

27 نوفمبر 2018: مولودية الجزائر - النصر السعودي

4 ديسمبر 2018: الأهلي السعودي - وفاق سطيف

10 ديسمبر 2018: اتحاد الجزائر - المريخ السوداني.