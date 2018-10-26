شب حريق ليلة الخميس إلى الجمعة على مستوى القاعة متعددة الرياضات بحي الهواورة ببلدية سيدي موسى بالجزائر العاصمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حسبما أفاد به الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح المسؤول أن "الحريق اندلع على الساعة 02:39 من صباح اليوم الجمعة حيث أسفر انتشار ألسنة اللهب عن إتلاف أرضية وسقف القاعة وبعض التجهيزات الرياضية دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية".و حسب المتحدث فإن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

من جهة أخرى، وقع حادث انقلاب شاحنة نقل صغيرة ببن عكنون أدى إلى إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، يضيف نفس المصدر.

ووقع الحادث في حدود الساعة السابعة صباحا إثر انحراف وانقلاب حافلة خاصة لنقل العمال من الحجم الصغير على مستوى الحاجز الأمني بالقرب من مدخل ملعب 5 جويلية ببن عكنون حيث تعرض 14 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (24 سنة -42 سنة) لجروح متفاوتة الخطورة. وتم نقل الجرحى لمصلحة الإستعجالات بمستشفى اسعد حساني ببني مسوس لتلقي الاسعافات الأولية.