اعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس اليوم الجمعة بسوق الإثنين أن إقرار الإسلام دينا للدولة تسبب في عرقلة التطور والوصول إلى الحداثة.

وخلال افتتاح ملتقى الشباب التقدمي للحزب قال بلعباس "هناك مواضيع هامة تعرقل تطورنا والوصول إلى الحداثة التي تفترض وجود قدرة جماعية على استيعاب هذه العقبات بالعقلانية المطلوبة...إن إقرار الإسلام دينا للدولة ومنع تدريس تاريخ الأديان في البرامج المدرسية غداة الاستقلال، أدى إلى توظيفه لأغراض السلطة كما أدى إلى ظهور جماعات تعارض القراءة الرسمية للدين". وأضاف بلعباس "لم يثبت في أي فترة من التاريخ، أن العودة إلى التقاليد، الدينية أو غير الدينية، كان عاملا من عوامل الحداثة، وتابع متسائلا "هل يمكن للممارسة الدينية في الإسلام أن تتأقلم للتوفيق بين الروحانية وحقوق الإنسان والتقدم العلمي؟".كما هاجم بلعباس من وصفهم بـ"الدعاة الدجالين" الذين تعج بهم وسائل الإعلام الثقيلة وشبكة الأنترنت، مضيفا أنه لا يمكن بناء دولة المواطنة وأولوية القوانين المدنية والدنيوية بتسليم الشباب إليهم -حسبه-.

وفي موضوع آخر رسم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صورة سوداوية حول واقع الشباب في الجزائر، معتبرا أن العشرين سنة الأخيرة شهدت فشلا ذريعا للنظام في جعل منظومة التكوين الجزائرية جذابة للشباب. وعبر بلعباس عن غضبه إزاء ما كشفت عنه الصحافة الإسبانية بشأن عجز حرس السواحل في شبه الجزيرة الإيبيرية على مواجهة تدفق "الحراقة" الجزائريين بشكل شبه يومي وجماعي على قوارب ترسو على شواطئ (مورسيا)، مضيفا أنه خلال نفس الفترة، نشرت "Campus France" معطيات جديدة عن الطلبة الأجانب في فرنسا. منها أن عدد الطلبة الجزائريين الذين يذهبون لمتابعة دراستهم الجامعية في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى".

واعتبر بلعباس أن هذه المعطيات تدل على فشل وعجز النظام خلال فترة حكم بوتفليقة في العشرين سنة الأخيرة في تحويل منظومة التكوين الجزائرية جذابة للشباب وإعداد الإطارات لتولي زمام الأمور في المستقبل. من جهة أخرى يرى بلعباس أن ما وصفها بـ"عمليات التطهير" في قيادات الجيش والشرطة، وإعادة تشكيل الصورة البشرية على رأس بعض المؤسسات الحساسة مثل المجلس الشعبي الوطني، تشير إلى أن هناك استعدادًا، أو ربما سيناريو لتهيئة الظروف المناسبة لاسترداد زمام الأمور قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مطلع عام 2019.