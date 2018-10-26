انتقل إلى رحمة الله المجاهد و الوزير الأسبق، عبد العزيز معاوي، عن عمر ناهز الـ 89 سنة، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى وزارة المجاهدين.

وقد بدأ المرحوم، الذي ولد في 10 أفريل من سنة 1929 بالرباط، النضال وهو شاب طالب، حيث التحق على إثر إضراب الطلبة سنة 1956 برفاقه في الجهاد في صفوف جيش التحرير الوطني ليواصل الجهاد إلى غاية نيل الاستقلال.

وغداة الاستقلال باشر الفقيد جهاد البناء والتشييد حيث كان إطارا في وزارة التسليح والاتصالات العامة تحت قيادة المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف، كما تقلد عدة مناصب سامية في الدولة منها وزير السياحة خلال السبعينات و سفير في عدة عواصم.

كما توجه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد.

للإشارة فإن جثمان الفقيد سيوارى الثرى، غدا السبت بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.