يُهدد قرار فرض إجبارية البصمة الإلكترونية على المعتمرين ابتداء من هذا العام، بنسف موسم العمرة وتكبيد الوكالات السياحية خسائر مادية كبيرة لا يمكن جبرها، ناهيك عن المتاعب الكبيرة التي ستواجه آلاف المعتمرين، نتيجة اضطرار الكثير منهم إلى قطع مسافات بمئات الكيلومترات بسبب محدودية عدد مراكز أخذ البصمة "في.أس.أف" المتواجدة بالوطن.

ومكمن الخطر، حسب السيد إلياس سنوسي، أمين عام النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار "يتجلى في المعادلة غير المتكافئة، بفعل العدد الكبير من الجزائريين المرشحين لأداء هذه الشعيرة، مقابل العدد الضئيل من وكالات "في.أس.أف" العملية في الميدان، باعتبار أن هناك ست وكالات فقط متوزعة عبر كل ولايات الوطن، في انتظار استكمال الحظيرة المبرمجة والمحدد عددها بـ 25 وكالة، الأمر الذي قد يترتب عنه مشاكل كبيرة، في ضوء الاحتمالات القوية بتأخير مواعيد آخذ البصمة نتيجة الضغط العددي للمعتمرين مع مرور الوقت.

وسيكون هذا الوضع القائم بمثابة عقاب حقيقي لقطاع كبير من المعتمرين، خاصة المسنين منهم والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة، إذ يحتم الإجراء الجديد الذي فرضته السلطات السعودية على غرار العديد من البلدان الأخرى، عليهم التنقل لمسافات طويلة قد تصل إلى حدود ألف كيلومتر من أجل أخذ البصمة الإلكترونية، نتيجة بُعد أقرب مركز "في أف أس" عن مقرات سكناهم، حيث سيكون لزاما على سكان أقصى الجنوب "عين قزام" مثلا التنقل إلى مركز أدرار، في حين سيضطر المقيمون في ولاية بشار التنقل إلى مركز سعيدة الذي يبعد بنحو 400 كيلومتر مع ما يترتب عن ذلك من مشقة كبيرة.

وحسب السيد إلياس، الذي جمعه اتصال بـ "الخبر" أمس، فإن "الاضطرابات والعراقيل التي تهدد الموسم متوقفة على مدى قدرة مراكز أخذ البصمة من التكفل بأعداد المعتمرين في الوقت المناسب، لاسيما وأن القرار يلزم هؤلاء بإجبارية هذا الإجراء قبل الحصول على التأشيرة". مضيفا أن "الوكالات مُعرّضة لتحمّل خسائر مادية ثقيلة، ستترتب في حال تسجيل تأخير في أخذ البصمة، ما من شأنه تفويت مواعيد التذاكر التي يتم حجزها بشكل مسبق والتي لا تقبل أي تعويض".

واقترحت النقابة على لسان ناطقها الرسمي، إجراء تعديلات على هذا القرار بهدف تذليل المصاعب التي ستواجه جُل المعتمرين، وذلك من خلال أخذ البصمة على مستوى مطارات الإقلاع التي يتم تحديدها على شاكلة ما يحدث في موسم الحج، مع إلزام المعتمرين بالحضور المبكر قبل خمس ساعات من موعد الرحلة لضمان تنفيذ هذا الإجراء بسلاسة.

وعلى صعيد آخر، لا تزال التحضيرات متواصلة من أجل الانطلاق الفعلي لموسم العمرة الجاري، حيث أكد السيد حيدون مصطفى، المكلف بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة، تمكين زهاء 80 وكالة من الاعتماد الرسمي لحد الساعة من أصل 300 وكالة أودعت ملفاتها بهدف المشاركة في تأطير أعداد المعتمرين.