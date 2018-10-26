أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في الكلمة التي ألقاها، في حفل توزيع المفاتيح بالقاعة المتعددة الرياضات بالعالية في بسكرة سهرة أمس، أن عملية التوزيع الوطنية لمختلف الصيغ تحتوي على ما يفوق 85 ألف وحدة سكنية من بينها 35 ألف عمومي إيجاري، 20 ألف إعانة ريفية و18 ألف تجزئة اجتماعية و4500 البيع بالإيجار،5000 ترقوي مدعم.

وذكر الوزير طمار الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أن هذه العملية المتعلقة بتوزيع السكن " باشرناها منذ بداية السنة الجارية بصفة متواصلة ومنتظمة وخاصة ليلة القدر المباركة والأعياد الوطنية والتي شملت لحد الآن 295 ألف".

وكل هذه العمليات، يقول الوزير، تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي مكن من استلام ما يفوق 4 ملايين وحدة سكنية منها 30 بالمائة عمومي إيجاري، 39 بالمائة ريفي، 16 بالمائة سكن مدعم بما فيها البيع بالإيجار والترقوي العمومي والباقي تم من طرف القطاع الخاص.

وأشار الوزير أن "حضورنا اليوم إلى ولاية جنوبية يأتي بعد التي قمنا بها بولاية الجزائر شمالا و ولاية المدية في الهضاب العليا ".

وإضافة إلى ما سبق يقول وزير السكن أنه تم اتخاذ كل التدابير من أجل إعادة بعث الورشات المتوقفة بما يسمح بإسكان العديد من العائلات وخاصة الورشات التابعة لوكالة عدل،" حيث استطعنا توطين عدة مشاريع تشكو انعدام العقار ولا يزال السعي لإيجاد أوعية عقارية في بعض الولايات".

للإشارة فإن حصة ولاية بسكرة من عملية التوزيع وصلت إلى رقم 13179 استفادة منها أكثر من 10 آلاف قطعة أرضية.

كما أعلن وزير السكن أن مشكلة 800 سكن عدل التي كانت متأخرة بسبب عدم قدرة المقاولة قد أوقف التعامل معها وإسناد الصفقة إلى أخرى وتم تسجيل عملية تضم 1191 مكتتب لتلبية جميع الطلبات وإضافة حصة بـ 1000 سكن ريفي و500 سكن من الترقوي المدعم لأصحاب الدخل المتوسط و34 مليار سنتيم لتهيئة السكنات المسلمة و200 مليار سنتيم لتهيئة التجزئات الجديدة.