عادت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، لتضرب منطقة حمام دباغ غربي ڨالمة، مخلفة حالة من التذمّر وسط المواطنين، الذين تحدثوا عن حالات تضرر كثيرة لأجهزتهم الكهرومنزلية، في المدة الأخيرة.

فقد عاش سكان المدينة السياحية، مساء اليوم الجمعة، عدة انقطاعات متكررة لدقائق، وقبلها عرفت البلدة نفسها انقطاعات متكررة، حسبما ذكره له لنا بعض المواطنين، الذين تساءلوا عن آجال القضاء على المشكل الذي طال بهذه البلدية وببعض البلديات المجاورة لها، ولسنوات كما قالوا.

واستغرب العديد من المواطنين، إعلان مصالح "سونلغاز" إطلاق العديد من عمليات الصيانة للشبكة بهذه البلدية، غير أنّه للأسف، كما قال محدثونا، لم تكلّل عمليات الصيانة المعلنة والتي بلغت مدد قطع التموين فيها أحيانا الـ12 ساعة كاملة خلال النهار، لم تكلّل بالقضاء على المشكل بصفة نهائية، ليظلّ المشكل قائما في وجه سكان المدينة السياحية، التي قد تعترض المشاريع السياحية المبرمجة بها، بعقبة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مثلما أكّد العديد من أهالي البلدة .