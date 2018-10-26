عرفت مدينة بسكرة، أياما قليلة قبل زيارة وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير السكن عبد الوحيد طمار، حالة طوارئ، إذ استنفرت السلطات المحلية جميع إمكاناتها البشرية والمادية من أجل ترميم وتزيين بعض شوارع المدينة لاستقبال الوفد الوزاري، حيث تم تنظيف المحاور الكبرى للشوارع وغرست أشجار النخيل على حواف الطرقات وتم طلاء الأرصفة وأشعلت الإنارة وعبدت الطرق في الأماكن التي سيمر بها الوفد، والخلاصة أن المواطن تمتع بالعيش في محيط نظيف. فتحية تقدير للعمال البسطاء من البلدية والأشغال العمومية ومؤسسات الخواص، الذين عملوا طوال الليل والنهار حتى أنهكت قواهم.