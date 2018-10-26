في خرجة غير مسبوقة، وفي أول حضور له في دورة المجلس الشعبي الولائي، أحضر مسؤول التشريفات فنجان قهوة للوالي لارتشافها خلال أشغال الدورة، وهو ما لم يفعله وال من قبل. قد تكون عادة لدى الوالي الجديد في عمله، غير أن ما استغربه الحضور من نواب المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية هو تقديم القهوة للوالي وحده دون رئيس المجلس الشعبي الولائي. فهل كان رئيس المجلس قد اعتذر عن تناول القهوة؟ أم أن الوالي نسي أن إلى جانبه ممثل الشعب وأقل شيء أن يكرمه بقهوة ولو أمام أعين الحاضرين؟ أم أن مشاكل الولاية تحتاج قهوة جيدة لتسيير مختلف الملفات؟