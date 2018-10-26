استغرب منتخبو الأفالان بسوق أهراس إصرار محافظ مقاطعة سدراتة على فرض تزكية مرشح وحيد عن الحزب لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ولم يقتصر الإصرار على قاعدة الحزب داخل محافظته فحسب، بل على قيادة الحزب عندما قدمه لرئيس ديوان الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بحضور وفد محافظة سوق أهراس الذي سلم استمارات الترشح لمقعد ”السينا”. وفيما تساءل المترشحون المساندون بـ117 منتخب عبر لائحة استنكار عن تصرفات محافظ سدراتة، توجس آخرون خيفة من أن تنحاز القيادة للمرشح الوحيد على حساب الكفاءات التي عبرت عن رغبتها في الترشح.