كشف تقرير جديد عن أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز بـ 19 في المائة في عام 2017 إلى 8.9 تريليون دولار مدعومة بالنمو في الصين، حيث قفز إجمالي ثروات المليارديرات 39 بالمائة.

وأوضح بنك (يو.بي.آس) وشركة (بي.دبليو.سي) الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373 بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار بزيادة 39 في المائة. وقال التقرير "رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبيعة في باقي آسيا".

وتابع التقرير "على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضا من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكونوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل".

وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأمريكيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.