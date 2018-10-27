قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت إن المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة وإن التحقيق سيستغرق وقتا.

وأضاف الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "حديدية" وسط ما وصفه بأنه "هيستيريا إعلامية" بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة والغرب.

وقال الوزير أيضا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة خارجية "عقلانية وواقعية" يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية. وأضاف أن السعودية تحارب رؤية إيران "الظلامية" في الشرق الأوسط.