عنتر يحيى يدعو سعدان للكشف عن المستور

رياضة
27 أكتوبر 2018 () - ف.ن/تويتر
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نشر اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى، مساء أمس الجمعة، عبر حسابه "تويتر" تغريدة يدعو فيها رابح سعدان لكشف المستور وما جرى في مقابلة مباراة الجزائر - مصر في أنغولا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

وقال عنتر يحيى، عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، "على سعدان الذهاب بعيدا وكشف من كان وراء ترتيب مباراة مصر ؟ أليس صحيح ؟ يجب أن نعرف الحقيقة".

 

 

وفجر الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان فضيحة من خلال التصريح لإحدى القنوات الجزائرية الخاصة، أن مباراة الجزائر ومصر في أنغولا سنة 2010 كانت "مخدومة".

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