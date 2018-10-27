نشر اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى، مساء أمس الجمعة، عبر حسابه "تويتر" تغريدة يدعو فيها رابح سعدان لكشف المستور وما جرى في مقابلة مباراة الجزائر - مصر في أنغولا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010.

وقال عنتر يحيى، عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، "على سعدان الذهاب بعيدا وكشف من كان وراء ترتيب مباراة مصر ؟ أليس صحيح ؟ يجب أن نعرف الحقيقة".

وفجر الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان فضيحة من خلال التصريح لإحدى القنوات الجزائرية الخاصة، أن مباراة الجزائر ومصر في أنغولا سنة 2010 كانت "مخدومة".