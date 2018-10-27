سيتم ، اليوم السبت، تتويج جزائرية كأحسن مربية أطفال في فرنسا، بعد فوزها في مسابقة نظمت من طرف الأولياء، بحسب ما نقلته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وستتوج الجزائرية الأصل فريدة مجخون من منطقة القبائل والبالغة من العمر 48 سنة، كأحسن مربية أطفال في فرنسا، بعد ما نالت اهتمام الأولياء الفرنسيين، حيث تحتضن الأطفال وكأنها أمهم الحقيقية.

وستتحصل الجزائرية فريدة على لقب فخري، إضافة إلى الامتياز في حسن السيرة، مع بطاقة دفع بقيمة 250 أورو.