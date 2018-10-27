صادق أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بالإجماع على مشروع إنجاز أربعة مراكز جهوية للتكوين اليوم السبت بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

وصادق رؤساء فرق الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية ورؤساء الرابطات الجهوية على مشروع إنجاز أربعة مراكز للتكوين تابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستقام في ولايات تلمسان، سعيدة، الطارف وباتنة.

وفي كلمته الافتتاحية قبل انطلاق عملية التصويت أوضح رئيس الفاف خير الدين زطشي أن "الهدف من إنجاز هذه المراكز هو السماح لنوادي وفرق كرة القدم بالاستفادة من دورات تكوينية وكذا الشباب ما بين 13 و 15 سنة الذين سيتم انتقاؤهم وفق معايير تقنية للتكوين بهذه المراكز بإشراف مؤطرين مؤهلين وذوي كفاءة.".

كما اغتنم زطشي هذه الفرصة من أجل إسداء الشكر لوزارة الشباب والرياضة والسلطات المحلية التي وفرت كل الإمكانيات من أجل البدء في تجسيد هذه المشاريع خاصة في الشق المتعلق بالعقار مشيرا إلى أنه سيتم إشراك كل النوادي في إنجاز هذه المراكز بإبرام اتفاقيات معها لأنها المستفيد الوحيد منها.

يذكر أن الغلاف المالي لإنجاز مركز واحد يقدر بـ 15 مليون دج وأنه من المحتمل برمجة إنجاز مركزين آخرين بورقلة و بشار في حال تلقي الأوعية العقارية الخاصة بذلك من طرف السلطات الولائية.