تمكنت القوات البحرية صباح اليوم السبت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر لخمسة شبان بعرض شواطئ قوراية.

وأفادت مصادر أمنية أن هذه المجموعة التي كانت على متن قارب صيد يقدر طوله ب5 أمتار، وجدت في "حالة صحية جيدة" في عرض ساحل قوراية غير بعيد عن سواحل الأرهاط، من قبل دورية لقوات حرس السواحل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر أن المجموعة كانت قد انطلقت من أحد شواطئ ولاية تيبازة منذ يومين أي يوم الخميس و أعلنت عائلاتهم فقدان أبنائها، حسب ذات المصادر، التي أكدت أن التحقيق القضائي جاري لتحديد ملابسات هذه القضية.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة إلى مستشفى شرشال لإجراء الفحوصات الطبية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الوطني لمباشرة التحقيق القضائي بتهمة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

و كانت قوات حرس السواحل قد أحبطت بتاريخ 6 أكتوبر الجاري محاولة هجرة غير لـ 11 شخصا منهم امرأة بأحد سواحل تيبازة. و بتاريخ 20 يوليو أحبطت قوات حرس السواحل لمجموعة شرشال محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 شبان منهم إمرأة كانوا على متن قارب صيد بعرض ساحل شرشال فيما سجلت ذات المصالح فقدان ثلاثة آخرين إثر تعرض قاربهم لعطب تقني. كما تصدت القوات البحرية يوم 12 يوليو الماضي لمحاولة هجرة غير شرعية لتسعة شبان بعرض شاطئ قوارية بأقصى غرب تيبازة.