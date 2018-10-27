تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، امس الجمعة ببومرداس، من كشف وتدمير أربعة مخابئ للإرهابيين وتوقيف عنصري دعم بكل من بومرداس وتيسمسيلت.

أفاد اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني،أنه "في إطار مكافحة الإرهابي كشفت ودمرت مفرزة للجيش

الوطني الشعبي ببومرداس يوم 26 أكتوبر 2018 أربعة مخابئ للإرهابيين كما أوقفت عنصري (02) دعم بكل من بومرداس و تيسمسيلت ".

وأضاف ذات البيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي حجزت بتيارت ثلاث (03) بنادق صيد غير مرخصة، 149 خرطوشة عيار 16 ملم وكمية من البارود، كما أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، شخصين (02) وحجزوا ما يقارب ستة (06) كلغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى 5425 وحدة من مختلف المشروبات".

وفي نفس السياق وفي عمليات متفرقة بتندوف وتمنراست" أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي سبعة (07) منقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية وحجزت سيارة، خمسة (05) أجهزة للكشف عن المعادن، مولدين كهربائيين (02)، ثلاث (03) مطارق ضاغطة، ثلاث (03) مضخات للمياه وشاحنة محملة بـ17400 لتر من الوقود".

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط "محاولات هجرة غير شرعية لـ 195 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران، عين تيموشنت، مستغانم و الشلف، فيما تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام و النعامة".