توفي 14 شخصا وجرح 28 آخرون خلال الـ 48 ساعة الماضية في عدة حوادث مرور سجلت عبر التراب الوطني.

وأفادت اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية وهران بوفاة شخصين على إثر اصطدام بين سيارة ودراجة نارية كان على متنها الضحيتان، بالطريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك. كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد سبع حرائق مختلفة بكل من الجزائر، عنابة، قسنطينة، سطيف، سكيكدة، تمنراست و بومرداس تسببت في إصابة 17 شخصا بصعوبة في التنفس تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

من جهة أخرى، انتشل عناصر الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت شخصا توفي على إثر انهيار أرضي بداخل منجم يتم استغلاله من طرف شركة ببلدية بوقايد.