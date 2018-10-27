رفض خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، التعليق على التصريحات التي أطلقها رابح سعدان، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني بشأن المقابلة التي جمعت نظيره المصري، نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2010 بأنغولا.

وقال زطشي ، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة لـ "الفاف" :"تصريحات سعدان يتحمل مسؤوليتها وحده، ليس لي أي تعليق بخصوص ما قاله، ولا يمكنني القيام بذلك".

وقال سعدان، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات الخاصة، أن المباراة التي تغلب فيها المنتخب المصري على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2010 بأنغولا، كانت محل تفاهم مسبق بين مسؤولي الاتحاد البلدين.