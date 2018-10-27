ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عملية إطلاق نار حدثت في معبد يهودي بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل الأولية، فقد فتح مسلح على الأقل النار تجاه عناصر من قوات الشرطة الأمريكية التي توجهت إلى مكان الحادث على الفور.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع بكنيس "شجرة الحياة" في منطقة سكويرل هيل في بيتسبرغ. ودعت الجميع للامتناع عن دخول المنطقة، مضيفة أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

ومنذ أيام، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات بطرود مشبوهة وصل عددها إلى 11 طردا، تصل إلى عدد من الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار إرسال الطرود المشبوهة بالعمل الإرهابي.