ندد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب الصديق، اليوم السبت بتيزي وزو بـ"أولئك الذين يريدون جعل الجزائر ساحة معركة"، ملمحا إلى الاعتقالات الأخيرة للصحفيين دون ذكرهم بالاسم.

وأوضح المتحدث في جلسة افتتاح مجلس ولائي موسع لأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي أن "حرية التعبير التي لا يمكن فصلها عن الديمقراطية أمر حتمي لمزيد من ترسيخ الديمقراطية ولكن يتوجب على مختلف المؤسسات الإعلامية أن تحارب كل من يريد جعل الجزائر ساحة معركة".

وقال "لقد عانينا ما يكفي من المعارك التي كلفتنا الكثير"، مشيرا على وجه الخصوص إلى ضريبة استعادة الاستقلال الوطني التي كلفت الجزائر مليون ونصف المليون شهيد سقطوا في ميدان الشرف وكذا معركة بناء الديمقراطية التي "حصدت 200 ألف من القتلى وخلفت أكثر من 50 مليار دولار من الأضرار".

وفقا لشهاب الصديق "يجب علينا استخلاص النتائج من كل هذه الخسائر ونتصرف بشكل مختلف وبذكاء لاستكمال عملية البناء الديمقراطي من خلال الجمع بين المفهومين الذين اقترحهما رئيس الجمهورية على الجزائريين وهما المصالحة الوطنية والعيش معا من أجل بناء مجتمع متجانس ومتضامن مع ديمقراطية سلمية".

وأضاف المتدخل أن "بناء مجتمع متجانس وموحد ودولة غنية بتنوعها الثقافي قد تم توطيده من خلال دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية"، مغتنما الفرصة لإطلاق دعوة حزبه لتلاميذ مدارس الثانويات والمتوسطات بولاية تيزي وزو الذين يحتجون منذ أكثر من أسبوع ضد تدريسهم اللغة العربية ردا على أولياء تلاميذ ولايات أخرى الذين يرفضون أن يدرسوا أبناؤهم الأمازيغية داعيا إياهم إلى التحلي بـ"اليقظة والذكاء للإفلات من التلاعب بهم".

وقال الناطق الرسمي التجمع الوطني الديمقراطي "لا نريد أن تكون دسترة الأمازيغية عنصر للتباعد أو الفشل وإنما عنصر توحيد ونجاح" مشيرا إلى أن ترقية الأمازيغية يجب أن تتم في هدوء.

وأكد في حديثه الموجه للتلاميذ المحتجين أنه يتوجب على هؤلاء "أن يفهموا مدى أهمية دسترة الأمازيغية والسهر على ضمان ترقيتها في أجواء هادئة"، مشيرا إلى أن "رفض عنصر آخر لهويتنا الوطنية يشكل خطرا قد يؤدي إلى مواجهة يسعد بذلك أعداء الجزائر".