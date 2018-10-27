أشرف اللواء زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني باسم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبحضور وزير السكن والعمران والمدينة اليوم السبت على عملية توزيع ما يزيد عن 2134 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ (64)لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وتجسيدا للبرنامج الوطني للسكن الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة المواطنين الجزائريين عبر كامل ولايات الوطن ،ومواصلة لجهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيه ،أشرف اليوم السبت 27 أكتوبر 2018، اللواء زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، باسم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبحضور وزير السكن والعمران والمدينة، على عملية توزيع ما يزيد عن 2134 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة ".

تجدر الإشارة إلى أن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، على غرار إخوانهم المواطنين، ستتواصل عبر كافة التراب الوطني، إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني يضيف البيان .